Apple a accepté de verser un règlement de 20 millions de dollars pour résoudre un recours collectif affirmant que certains modèles de l’Apple Watch souffraient d’un défaut de batterie provoquant le décollement ou la fissuration des écrans. Cette action en justice a été déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie.

Les plaignants accusaient Apple d’avoir fabriqué les premières générations de l’Apple Watch – à savoir les Series 0 (qui est le tout premier modèle), Series 1, Series 2 et Series 3 – sans laisser suffisamment d’espace interne pour permettre l’expansion normale des batteries lithium-ion. Cela aurait entraîné une pression sur l’écran et d’autres composants, ce qui, dans certains cas, a conduit à la séparation totale de l’écran du boîtier.

Des compensations pour les porteurs d’Apple Watch

Bien qu’Apple ait fermement nié toute faute, la société a accepté de régler l’affaire pour éviter un litige prolongé. Le règlement prévoit la création d’un fonds non réversible de 20 millions de dollars pour indemniser les utilisateurs ayant rencontré des problèmes de gonflement de batterie sur les modèles concernés. Les utilisateurs éligibles recevront un paiement de 20 dollars par appareil touché, avec la possibilité d’un montant plus élevé en fonction du nombre total de réclamations déposées. Il est à noter qu’une partie importante de ce fonds sera utilisée pour couvrir les frais juridiques et administratifs associés au règlement.

Procédure pour les demandeurs

Les consommateurs déjà enregistrés dans les bases de données d’Apple, ayant signalé un problème de batterie gonflée, seront automatiquement indemnisés, à moins qu’ils ne choisissent de se désengager du règlement avant le 24 février 2025. Les autres propriétaires d’Apple Watch qui estiment être concernés doivent soumettre leurs informations via le site dédié de règlement avant le 10 avril 2025 pour confirmer leur éligibilité. Il est toutefois bon de préciser que cela concerne uniquement les personnes résidant aux États-Unis.