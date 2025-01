Apple a tenu à rassurer les clients après une plainte affirmant que les bracelets d’Apple Watch sont toxiques. Le fabricant assure qu’il n’y a pas de problème avec les bracelets.

Les bracelets d’Apple Watch seraient toxiques

Tout est parti d’une action collective déposée devant un tribunal fédéral de Californie. La plainte accuse Apple de publicité mensongère et de violation de plusieurs lois sur la protection des consommateurs, en raison de l’omission de la présence de substances toxiques dans certains de ses bracelets pour Apple Watch.

Les plaignants affirment qu’Apple induit ses clients en erreur en laissant croire que l’Apple Watch offre des bienfaits en matière de santé et de bien-être, tout en étant sûre à porter quotidiennement. La plainte s’appuie sur une étude récente qui a révélé que certains bracelets de montres connectées contiennent des niveaux élevés de ce que l’on appelle les « forever chemicals », ou substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Ces substances sont susceptibles d’être absorbées par la peau et peuvent entraîner des problèmes de santé à long terme.

Les PFAS sont souvent utilisées dans le caoutchouc synthétique pour réduire la décoloration et les taches causées par la sueur et la saleté. Bien que l’étude n’ait pas spécifié quelles marques de montres connectées utilisaient ces substances, il y a eu des tests avec des modèles d’Apple, Nike, Fitbit et Google. Selon l’étude, des niveaux élevés de fluorure de PFAS auraient été détectés principalement dans les bracelets de la catégorie « premium », dont certains concernent l’Apple Watch.

Apple a depuis tenu à réagir à cette affaire pour rassurer les clients. La société a déclaré à MacRumors :

Les bracelets pour Apple Watch peuvent être portés en toute sécurité par les utilisateurs. En plus de nos propres tests, nous travaillons également avec des laboratoires indépendants pour effectuer des tests et des analyses rigoureuses des matériaux utilisés dans nos produits, y compris les bracelets d’Apple Watch.

Un juge doit encore décider s’il autorise la poursuite de l’action collective.