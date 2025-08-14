Apple travaille sur une nouvelle version du Mac Pro avec la puce M4 Ultra, d’après des découvertes récentes dans le code interne de l’entreprise. Alors que le Mac Studio a adopté les puces M3 Ultra et M4 Max en mars, Apple pourrait enfin doter le Mac Pro d’une mise à jour attendue.

Une puce M4 Ultra nommée « Hidra »

Le code interne d’Apple, repéré par Macworld, mentionne l’identifiant t8152, associé à une puce M4 Ultra portant le nom de code Hidra. Cette découverte corrobore ce que Bloomberg indiquait en janvier. le site évoquant déjà les plans d’Apple pour une version plus puissante de la famille M4 destinée au Mac Pro. Contrairement au Mac Studio, qui utilise actuellement les puces M3 Ultra et M4 Max, le Mac Pro reste équipé de la puce M2 Ultra de 2023, ce qui rend cette mise à jour particulièrement attendue par les professionnels.

Bien que les spécifications exactes de la puce M4 Ultra restent inconnues, elle se repose sur l’architecture de gravure en 3 nm, avec des améliorations significatives du moteur neuronal pour les tâches d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Par comparaison, la puce M2 Ultra offre un processeur de 24 cœurs, une puce graphique allant jusqu’à 76 cœurs et jusqu’à 192 Go de RAM. La puce M4 Ultra pourrait proposer un processeur de 32 cœurs, une puce graphique de 80 cœurs et débuter avec 96 Go de RAM, renforçant ainsi les capacités du Mac Pro pour les applications exigeantes.

Une sortie encore incertaine

La présence de la puce M4 Ultra dans le code d’Apple ne garantit pas une date de lancement. L’entreprise a déjà testé des puces sans les commercialiser. Cependant, le fait qu’Apple ait développé la puce M3 Ultra pour le Mac Studio, même après l’arrivée de la puce M4, suggère qu’un Mac Pro avec la M4 Ultra pourrait voir le jour en 2026, potentiellement en plein cycle des puces M5.