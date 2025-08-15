La carte SIM physique devrait rester d’actualité pour les iPhone 17 Pro dans certains pays si l’on en croit une nouvelle fuite venant du leaker Majin Bu.

La carte SIM physique au rendez-vous avec l’iPhone 17 Pro

À date, seuls les iPhone aux États-Unis n’ont plus le tiroir pour la carte SIM physique, et ce depuis l’iPhone 14. Ainsi, les Américains sont obligés de passer par l’eSIM, à savoir la carte SIM virtuelle. Mais pour la France et tous les autres pays, il reste possible d’utiliser une carte SIM physique si on le souhaite.

L’an dernier, The Information a affirmé qu’Apple avait prévenu d’augmenter la liste des pays où les iPhone 17 seraient vendus sans support pour la carte SIM physique. La liste exacte n’a pas été dévoilée. Aujourd’hui, une nouvelle fuite montre l’image du tiroir pour la carte SIM des iPhone 17 Pro, confirmant ainsi que certains pays l’auront toujours.

iPhone 17 Pro Sim Card Slot pic.twitter.com/Q1uunrCRsf — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 15, 2025

Reste à savoir maintenant : est-ce qu’Apple proposera des iPhone 17 uniquement eSIM en France ? Ce serait techniquement faisable. En effet, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile proposent tous les quatre l’eSIM aux clients. Le problème peut toutefois venir des opérateurs virtuels (MVNO) qui ne proposent pas tous ce support et restent uniquement sur la bonne vieille carte SIM physique. À voir si les iPhone 17 les pousseront à adopter l’eSIM.

En tout cas, il est bon de rappeler que les rumeurs font état que l’iPhone 17 Air, à savoir le nouveau modèle très fin (5,5 mm), supporterait uniquement l’eSIM.