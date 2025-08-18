Apple intensifie sa présence en Chine en rejoignant RedNote, un réseau social prisé souvent comparé à Instagram, dans une stratégie visant à séduire un public jeune et connecté avant le lancement de l’iPhone 17. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de concurrence accrue sur le marché chinois.

Apple débarque sur sur RedNote

Ce week-end, Apple a publié son premier message sur RedNote, marquant son arrivée officielle sur ce réseau social chinois. Accompagné d’une vidéo animée de son logo, ce message invite les utilisateurs à partager leurs histoires avec la marque, sans mentionner de produits spécifiques, existants ou à venir. En quelques jours, le compte vérifié d’Apple a déjà attiré plus de 200 000 abonnés.

Voici la vidéo :

Apple has joined social media platform "RedNote" and posted one of their best-sounding promos. I could listen to this on repeat for hours pic.twitter.com/LV4e6qzLSV — Aaron (@aaronp613) August 18, 2025

RedNote a gagné en notoriété mondiale cette année, notamment aux États-Unis, où de nombreux utilisateurs de TikTok s’y sont inscrits pour protester contre une potentielle interdiction de cette dernière application. Bien que cette interdiction, initialement prévue pour le 19 janvier, ait été repoussée à trois reprises par Donald Trump, RedNote continue de séduire certains utilisateurs.

Une stratégie sociale bien rodée en Chine

Ce n’est pas la première incursion d’Apple sur les réseaux sociaux chinois. Dès 2018, l’entreprise a ouvert un compte officiel sur WeChat (localement appelé Weixin), suivi en 2022 par une présence sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Sur Weibo, souvent comparé à Twitter, Apple est représenté à la fois par le compte personnel de son dirigeant, Tim Cook, créé en 2015 et suivi par 1,8 million de personnes, et par un compte Apple Support dédié à l’assistance technique et aux mises à jour logicielles.

L’arrivée d’Apple sur RedNote intervient à un moment clé, alors que la marque prépare le lancement de l’iPhone 17, prévu pour septembre. En s’implantant sur un réseau social prisé par la jeunesse chinoise, Apple cherche à renforcer son image et à créer un lien direct avec ses consommateurs dans un marché où la concurrence avec des acteurs locaux comme Huawei et Xiaomi est féroce.