Beats vient de dévoiler une collab assez audacieuse avec le street artist japonais Verdy, le Beats Pill x Verdy Edition, un accessoire en forme de petit personnage mangeant littéralement l’enceinte Beats Pill. Présenté comme un amplificateur sonore en forme de pilule, cet accessoire s’emboîte autour d’enceintes portables de format verti­cal, offrant ainsi une esthétique pop, colorée et proche de l’esprit des cartoons à la Tex Avery. Cela n’ira sans doute pas dans tous les intérieurs, mais après tout, un peu de fantaisie ne fait pas de mal.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Cette édition limitée, au style très « kawaii décalé », est proposée au prix de 500 dollars (ce qui n’est pas rien), et met évidemment en avant le style visuel particulièrement reconnaissable de Verdy, ce dernier étant apprécié pour ses créations urbaines « tendances ». L’objet est déjà disponible via la boutique Beats pour « les amateurs de design assumé et de design osé ». A noter que Beats by Dre a déjà collaboré avec le designer et artiste japonais Verdy, notamment pour une version « Girls Don’t Cry » des Beats Flex en 2023, une proposition alors beaucoup plus sage que ce nouvel accessoire.