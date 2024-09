Beats, qui appartient à Apple, a passé un partenariat avec l’artiste graphique japonais Verdy pour créer une figurine à collectionner en édition limitée, qui sert également de support à la nouvelle enceinte Beats Pill. L’édition limitée de 500 dollars, qui n’est déjà plus en stock, comprend une Beats Pill noire mate et un ours de couleur crème nommé Vear qui tient l’enceinte.

Beats Pill x Verdy

Le site de Verdy indique :

Voici « Vear », la dernière création de VERDY. Ce personnage animé en 3D est le premier personnage Pill réimaginé pour la nouvelle Beats Pill sous la forme d’une figurine d’art à collectionner. Cette collaboration présente un ours de couleur crème nommé « Vear » qui tient la dernière Beats Pill entre ses pattes.

Beats a une tradition de personnages amusants associés à l’enceinte Pill, y compris des campagnes publicitaires et des supports de haut-parleurs pour les modèles précédents. Apple a ressuscité les Dudes pour le lancement de la nouvelle Beats Pill cette année, et le nouveau personnage Vear s’inscrit donc dans ce thème, même s’il n’est pas commercialisé à grande échelle.

Pour rappel, la nouvelle Beats Pill propose un son plus fort par rapport au précédent modèle de 2015. Cela se traduit par des basses plus importantes et une meilleure tonalité. Apple a également modifié le tweeter qui dispose de son propre boîtier sécurisé pour une stabilité accrue, des aigus nets et des médiums riches. Selon Apple, cela offre un son 53% plus puissant que la Beats Pill+ précédente et plus précis.

Aussi, l’autonomie s’améliore au point de doubler, en tenant 24 heures avec une charge. On retrouve également la résistance à l’eau IP67, une compatibilité avec iOS et Android grâce à un appairage simple, tout comme le support pour les réseaux Localiser d’Apple et Localiser un appareil de Google. Vous pouvez lire notre test sur cet article dédié.