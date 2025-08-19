Au premier semestre 2025, et si l’on en croit les données de Counterpoint Research, les exportations de smartphones en provenance de l’Inde ont progressé de 30 % en glissement annuel, atteignant 40 millions d’unités. Cette performance souligne la vigueur de l’écosystème manufacturier indien et sa place croissante dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. On note aussi que près de 99 % des smartphones vendus dans le pays sont désormais produits localement, ce qui témoigne du succès des efforts politiques visant à consolider une base industrielle nationale solide.

Les États-Unis restent le principal marché pour les exportations indiennes, et représentent 54 % des envois de smartphones au premier semestre, contre 30 % l’an dernier, ainsi que plus 75 % des exportations d’iPhone ! Les annonces de nouveaux tarifs douaniers américains au premier trimestre 2025 ont poussé Apple ainsi que d’autres marques à augmenter leurs exportations depuis l’Inde pour éviter des hausses de prix et réduire leur dépendance à la Chine. Apple a ainsi vu ses exportations croître de 53 %, dépassant pour la première fois les 20 millions d’unités (exportées) sur six mois (l’iPhone 16 étant en tête des expéditions). En revanche, les exportations de smartphones « indiens » vers l’Europe ont chuté de 25 %, mais le pays dirigé par Narendra Modi reste bien positionnée pour devenir un fournisseur clé du continent américain.