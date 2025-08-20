Zoom a annoncé dans les notes de sa dernière mise à jour sur l’App Store que son application cessera prochainement de prendre en charge iOS 13 et iOS 14, une décision qui pourrait affecter les utilisateurs d’appareils professionnels bloqués sur des versions logicielles obsolètes.

Une transition vers iOS 15 et plus

La mise à jour de Zoom vers la version 6.5.10 inclut une note claire : « Fin prochaine du support pour iOS 13 et iOS 14 ». Bien que Zoom n’ait pas précisé de date exacte, l’application nécessitera bientôt iOS 15 ou une version ultérieure pour fonctionner. Heureusement, tous les iPhone compatibles avec iOS 13 peuvent également installer iOS 15, ce qui évite tout problème de compatibilité matérielle.

Cette annonce concerne aussi les iPad. Les notes de version mentionnent la fin du support pour iOS 13 et 14, ce qui inclut logiquement iPadOS 13 et iPadOS 14. Là encore, tous les iPad compatibles avec iPadOS 13 peuvent être mis à jour vers iPadOS 15.

Cette décision de Zoom semble motivée par la diminution du nombre d’utilisateurs restés sur ces anciennes versions. Cependant, certains appareils utilisés par les professionnels, souvent verrouillés sur des logiciels datés pour des raisons de sécurité ou de politique interne, pourraient poser problème. Si vous utilisez Zoom pour le travail sur un iPhone ou un iPad sous iOS 13 ou 14, il est urgent de contacter votre responsable pour planifier une mise à jour vers iOS 15 ou une version plus récente. Cette démarche permettra d’assurer la continuité de vos réunions virtuelles sans interruption.