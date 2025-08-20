Dans son court-métrage No Frame Missed, Apple dévoile comment le mode Action de l’iPhone, initialement conçu pour les activités dynamiques, aide de manière inattendue les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Ce film met en avant l’accessibilité et la créativité rendues possibles par la technologie.

Le mode Action pour stabiliser les vidéos

Lancé avec l’iPhone 14, le mode Action stabilise les vidéos en compensant les tremblements, permettant ainsi aux personnes souffrant de troubles moteurs, comme ceux liés à la maladie de Parkinson, d’enregistrer des moments précieux sans compromis. Associé à la fonctionnalité de contrôle vocal, qui permet de commander l’iPhone par la voix sans utiliser les mains, ce mode offre une solution pratique et inclusive. Ces technologies transforment la capture vidéo en une expérience accessible, même pour ceux confrontés à des défis physiques.

Le film met en scène trois personnes atteintes de Parkinson : Brett Harvey, diagnostiqué à 37 ans et vivant avec la maladie depuis six ans, ainsi qu’Ellen Victoria et Bette, touchées depuis dix ans. Leurs histoires illustrent comment le mode Action leur permet de préserver des souvenirs importants et de s’exprimer créativement avec la même aisance que les autres. Le message final révèle que toutes les séquences du court-métrage ont été filmées par ces trois protagonistes à l’aide du mode Action, démontrant son efficacité.

Bien que le mode Action soit promu pour les activités à haute intensité, comme le sport, son impact le plus significatif réside dans son rôle pour les utilisateurs en situation de handicap. En rendant la capture vidéo quotidienne accessible à tous, cette fonctionnalité illustre l’engagement d’Apple à concevoir des technologies inclusives.