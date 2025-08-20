Apple TV+ vient de mettre en ligne la bande-annonce pour la saison 4 de The Morning Show, la série avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon qui arrivera le 17 septembre sur le service de streaming.

Trailer pour la saison 4 de The Morning Show

La saison 4 de The Morning Show débute au printemps 2024, près de deux ans après les événements de la troisième saison. La fusion UBA-NBN étant achevée, la salle de rédaction doit faire face à de nouvelles responsabilités, à des motivations cachées et à la nature insaisissable de la vérité dans une Amérique polarisée. Dans un monde où règnent les deepfakes, les théories du complot et les dissimulations d’entreprises, à qui peut-on faire confiance ? Et comment savoir ce qui est vraiment réel ?

Outre Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, le casting de la quatrième saison comprend Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook et Jon Hamm.

La saison 4 de The Morning Show sur Apple TV+ aura le droit à 10 épisodes. Le premier sera disponible le 17 septembre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi, avec le dernier qui sera diffusé le 19 novembre.