Apple TV+ dévoile de nouveaux détails sur la très attendue quatrième saison de The Morning Show, un « soap-média » porté à bout de bras par Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, qui en sont les actrices principales et également les productrices exécutives. L’intrigue reprend au printemps 2024, près de deux ans après les événements de la saison précédente. Alors que la fusion entre UBA et NBN est désormais finalisée, la rédaction doit faire face à de nouvelles responsabilités, à des motivations cachées et à la frontière de plus en plus floue entre vérité et manipulation dans une Amérique profondément divisée, marquée par les deepfakes, les théories du complot et les scandales d’entreprise.

Cette quatrième saison réunit un casting prestigieux, avec le retour de figures emblématiques comme Billy Crudup et Jon Hamm mais aussi l’arrivée de nouveaux visages tels que Marion Cotillard et Jeremy Irons. Composée de 10 épisodes, la saison sera diffusée dans le monde entier à partir du 17 septembre 2025, mais seul le premier épisode sera disponible à cette date. Les amateurs de binge-watching pourront mater l’intégralité de la saison à partir du 19 novembre 2025. On n’attend plus que le premier trailer…