Après la version pour les PC Windows, le studio Krafton propose son jeu inZOI sur Mac. Il s’agit d’un concurrent direct du célèbre jeu Les Sims, à savoir une simulation de vie.

Disponibilité d’inZOI sur Mac

Dans inZOI, le joueur contrôle des personnages appelés Zoïs et gère tous les aspects de leur vie quotidienne (travail, relations, finances, alimentation, sommeil, etc). On retrouve une personnalisation poussée des personnages avec de nombreux paramètres (traits de caractère, apparence, vêtements, relations, etc). Il y a aussi la gestion détaillée de la construction et décoration de leur maison, du mobilier jusqu’aux motifs et formes.

On retrouve par ailleurs un monde ouvert avec l’exploration libre du quartier sans écran de chargement, la possibilité d’utiliser des véhicules avec une vue à la première personne et de personnaliser l’intérieur des voitures.

Parmi les autres éléments à citer, il y a des activités et évolutions. Les joueurs peuvent organiser des activités de groupe (karaoké, café, concerts, etc), choisir un métier (commis, chanteur de K-pop, etc), créer et partager leurs propres scénarios ou utiliser un mode photo intégré.

Enfin, de l’intelligence artificielle est présente. Elle permet notamment de créer des motifs uniques dans le jeu.

Prix et caractéristiques requises

Pour faire tourner inZOI, il faut au minimum un Mac avec la puce M2. Certains ont essayé avec un Mac équipé de la puce M1 Max, mais cela n’a pas fonctionné, le jeu refusant de se lancer.

Côté prix, le titre est disponible sur le Mac App Store pour 34,99 € en France… alors qu’il est à 31,99 € dans d’autres pays européens. Il est toutefois possible de l’avoir à 31,99 € sur Steam. D’ailleurs, si vous avez déjà acheté la version pour Windows sur Steam, vous avez le droit à la version macOS sans débourser le moindre centime.

Pour rappel, Apple avait mis en avant inZOI sur Mac lors de la sa keynote d’ouverture de la WWDC 2025 en juin.