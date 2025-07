CD Projekt Red propose désormais son célèbre jeu Cyberpunk 2077 sur Mac. Apple avait fait la présentation l’an dernier et le titre aurait dû sortir sur macOS au début de 2025. Il y a eu un retard, mais le voilà maintenant disponible au téléchargement.

Voici la description du jeu :

Découvrez le RPG d’action-aventure en monde ouvert à succès, qui inclut toutes les histoires de Night City. Dans Cyberpunk 2077 : Édition Ultime, incarnez V, cyber-mercenaire, et affrontez les forces les plus puissantes de la ville dans un combat pour la gloire et la survie. Plongez-vous dans Cyberpunk 2077, essayez l’extension façon thriller d’espionnage au grand succès critique Phantom Liberty et profitez de toutes les mises à jour disponibles, le tout dans un pack ultime. C’est ici que se forgent les légendes. Quelle sera la vôtre ?

Pour ceux qui ne le savent pas, le lancement de Cyberpunk 2077 a été catastrophique il y a quelques années sur PlayStation, Xbox et PC. Il y a eu un nombre impressionnant de bugs. Fort heureusement, CD Projekt Red a proposé de multiples mises à jour au fil des années et l’expérience est bien meilleure aujourd’hui.

Configurations nécessaires Cyberpunk 2077 sur Mac

Pour jouer à Cyberpunk 2077, il faut au minimum un Mac Apple Silicon (puce M1, M2, M3 ou M4), 16 Go de RAM et macOS 15.5 (Sequoia). Si vous avez 8 Go de RAM, vous pouvez tirer un trait dessus. Idem si vous avez un Mac avec un processeur Intel. D’autre part, le jeu pèse 92 Go sur Steam, GOG et l’Epic Games Store, contre 159 Go sur le Mac App Store. Cela s’explique par le fait que la version du Mac App Store inclut les doublages dans toutes les langues.

Cliquez pour agrandir

Selon les caractéristiques fournies par le studio, le fait d’avoir un Mac M1 avec 16 Go de RAM permet de jouer à 30 FPS en 1440 x 900 pixels ou 1600 x 900 pixels. Avec la configuration recommandée, à savoir la puce M3 Pro et 18 Go de RAM en 1800 x 1125 pixels ou 1 920 x 1080 pixels, on atteint 60 FPS. Pour la meilleure qualité, il faut un Mac avec la puce M3 Ultra ou M4 Max et 36 Go de RAM. Vous pourrez ainsi jouer en 2294 x 1432 pixels ou 2560 x 1440 pixels à 60 FPS.

L’avantage est que le jeu se repose sur l’API Metal d’Apple qui permet aux développeurs de maximiser les performances graphiques et l’efficacité des jeux vidéo, applications professionnelles et solutions d’apprentissage automatique.

Où acheter le jeu

Vous avez quatre options pour acheter Cyberpunk 2077 sur Mac :

À noter que si vous avez déjà acheté la version pour PC Windows, vous profitez gratuitement de la version Mac.