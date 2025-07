On savait déjà que Cyberpunk 2077 arriverait sur Mac durant l’année 2025, mais l’horloge vient d’un coup d’un seul de s’accélérer : CD Projekt Red vient en effet d’annoncer que Cyberpunk 2077 débarque officiellement sur macOS le 17 juillet prochain ! L’Ultimate Edition du jeu sera disponible sur les appareils équipés de puces Apple Silicon via le Mac App Store, Steam, l’Epic Games Store et GOG.com. CD Projekt Red a optimisé le jeu pour une large gamme de Mac, allant des premières bécanes équipées de M1 jusqu’aux puces M4 les plus récentes, à condition tout de même de disposer d’au moins 16 Go de mémoire unifiée (les modèles de base en 8 Go ne sont donc pas compatibles, hélas). Le jeu proposera des préréglages graphiques adaptés à chaque modèle Apple Silicon, le path tracing étant même activé pour les machines les plus puissantes.

Le jeu bénéficiera aussi de technologies comme l’AMD FSR, le MetalFX, et prendra aussi en charge l’audio spatial, le suivi de tête avec les AirPods, ainsi que les écrans HDR (y compris le Pro Display XDR). Cette version officielle exploite aussi pleinement l’API Metal d’Apple et son architecture TBDR. Cette édition intègre également l’extension Phantom Liberty, tous les correctifs majeurs et prend en charge la progression cross-platform. On note enfin que le lancement de la version Mac coïncide avec la sortie du patch 2.3 de Cyberpunk, qui ajoute de nouveaux véhicules et un mode photo.