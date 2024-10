CD Projekt Red annonce que son jeu Cyberpunk 2077 va débarquer sur Mac au début de 2025. Apple a également partagé l’annonce de sa « keynote » dévoilant les nouveaux MacBook Pro avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max.

Dans un court communiqué, CD Projekt Red indique :

Cyberpunk 2077 et son extension d’espionnage Phantom Liberty arrivent sur Mac. Tirant pleinement parti d’Apple Silicon et des technologies avancées de Metal, le monde de l’avenir sombre est accessible aux joueurs Mac pour la toute première fois. Les joueurs peuvent profiter de fonctionnalités avancées telles que le path tracing, la frame generation et l’audio spatial intégré pour un gameplay encore plus immersif et des visuels époustouflants.