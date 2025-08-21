Il fallait s’y attendre : après la séquence il est vrai passablement grotesque durant laquelle Tim Cook, CEO d’Apple, avait offert un iPhone 24 carats tout doré à Donald Trump, la célèbre série satirique South Park n’a pas manqué l’occasion de faire la vanne. Dans le troisième épisode, intitulé Sickofancy, les scénaristes s’inspirent directement de l’actualité : un défilé de personnalités et de délégations étrangères se pressent à la Maison-Blanche, chacune apportant des cadeaux pour obtenir les faveurs du président. Parmi elles figure Tim Cook, caricaturé en train d’offrir à Trump une plaque en verre et en or 24 carats, réplique quasi fidèle donc du fameux iPhone 24 carats remis dans le cadre de l’annonce du programme de relocalisation industrielle.

“Mr. President, your ideas for the tech industry are so innovative. And you definitely do not have a small penis.” pic.twitter.com/anVvOSIVb0 — South Park (@SouthPark) August 21, 2025

Apple CEO Tim Cook has entered the chat, South Park never disappoints. Drop a 💙 for @SouthPark! Thanks Trey and Matt!! 💙 pic.twitter.com/BsSZ0PZudH — DonkConnects ♻️™ (@donkoclock) August 21, 2025

L’humour corrosif de la série ne s’arrête pas là. Dans une scène marquante, Trump, allongé aux côtés de Satan, exhibe le cadeau de Cook en le qualifiant de « présent ridicule d’un CEO de la tech », avant de suggérer une utilisation pour le moins déplacée de l’objet. Le CEO d’Apple n’est pas le seul à être tourné en dérision : Mark Zuckerberg apparaît également, ce dernier apportant à Trump un casque Meta Quest doré, tandis que la Floride offre une navette spatiale argentée et le Qatar une maquette d’avion plaqué or.