Contrairement à ce qu’affirment certaines rumeurs persistantes, Apple ne prévoirait pas de supprimer le bouton Camera Control sur les modèles iPhone 18. Si l’on en croit en effet le leaker chinois Instant Digital, Apple aurait plutôt choisi de simplifier la conception du bouton afin de réduire les coûts de production. Le design à double capteur — intégrant à la fois un capteur capacitif pour détecter les gestes tactiles et un capteur de pression pour les appuis — serait désormais remplacé par un système plus basique basé uniquement sur la pression. Cette approche, inspirée par des modèles comme l’OPPO X8 Ultra ou le vivo X200 Ultra, permettrait de reconnaître à la fois les taps légers, les pressions fermes et les glissements, mais sans la couche capacitive initiale.



Cette modification aurait pour objectif de compenser les coûts élevés liés à ce composant complexe, ainsi qu’aux réparations qu’il peut engendrer. Pour rappel, Apple fait face à des pressions économiques renforcées par les tarifs douaniers américains et préfère donc de ce fait optimiser les fonctionnalités tout en maitrisant les coûts. Rappelons que ce bouton permet d’accéder rapidement à Visual Intelligence, le système d’IA d’analyse et de traduction d’images d’Apple — une fonction qui pourrait perdre en accessibilité sans ce composant dédié.