Le bouton de commande de la caméra n’est pas très vieux et Apple déciderait de l’abandonner l’an prochain avec les iPhone 18. C’est en tout ce cas ce qui se murmure aujourd’hui avec une nouvelle rumeur.

Une rumeur sur la suppression du bouton

Dans un message publié sur Weibo, le compte « OvO OvO OvO OvO » affirme qu’Apple aurait informé ses fournisseurs qu’ils n’auront pas besoin de s’occuper du composant du bouton de commande de la caméra pour l’iPhone 18, invoquant un faible usage par les utilisateurs et une volonté de réduire les coûts de fabrication.

Cependant, cette allégation manque de solidité. Ce leaker, peu réputé pour ses informations exclusives, est connu pour relayer des informations d’autres comptes, sans fournir de source concrète. Sans corroboration d’autres sources fiables, comme les analystes de la chaîne d’approvisionnement, cette rumeur reste hautement spéculative.

Un bouton qui divise les utilisateurs

Lancé sur les iPhone 16, le bouton de commande de la caméra permet un contrôle tactile pour le zoom et les réglages rapides de l’appareil photo, séduisant certains utilisateurs par son aspect proche des appareils photo professionnels. Pourtant, d’autres le jugent superflu, préférant les commandes à l’écran déjà bien établies.

Cette division rappelle les réactions mitigées lors du remplacement de l’interrupteur de mode silencieux par le bouton Action sur les iPhone 15 Pro. Ce précédent montre qu’Apple n’hésite pas à revoir ses choix matériels face aux retours des utilisateurs, mais la suppression d’une fonctionnalité aussi récente semble prématurée.

La décision d’Apple de maintenir, modifier ou supprimer le bouton de commande de la caméra dépendra probablement de son adoption par la majorité des utilisateurs. Si la rumeur de sa disparition est pour l’instant peu crédible, elle reflète les attentes élevées et les débats autour des nouveautés d’Apple. Pour leur part, les iPhone 17, qu’Apple annoncera le mois prochain, pourraient bien être les derniers à avoir ce fameux bouton.