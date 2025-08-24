Les AirPods Max ont vu le jour en 2020 et ont connu une petite révision l’an dernier avec un modèle USB-C au lieu du port Lightning. Mais qu’en est-il d’une vraie nouvelle version du casque audio ? Il y a de mauvaises nouvelles à ce sujet.

Un paradoxe commercial pour Apple

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les AirPods Max se trouvent dans une position commerciale délicate. Ils se vendent suffisamment bien pour qu’Apple justifie leur existence, mais pas assez pour que l’entreprise consacre des ressources d’ingénierie pour une véritable mise à niveau.

La réalité démontre que le casque occupe une niche commerciale particulière. Ils sont trop populaires pour qu’Apple arrête de les vendre, mais pas assez populaires pour que l’entreprise investisse massivement dans le développement d’une nouvelle version. Apple n’avait d’ailleurs déployé le modèle USB-C l’année dernière qu’en raison des exigences de l’Union européenne.

À date, il est tout simplement plus logique pour l’équipe audio d’Apple de consacrer du temps aux nouveaux écouteurs AirPods. Considérant que les AirPods Max sont restés largement inchangés depuis leurs débuts il y a 5 ans (hormis la mise à niveau vers l’USB-C), cette situation s’avère plutôt décevante.

En résumé, si vous attendez une nouvelle version des AirPods Max, il n’y a probablement rien en préparation pour vous. Les fans devront probablement continuer à attendre… ou se tourner vers la concurrence, notamment vers le casque WH-1000XM6 de Sony.

Le prix officiel des AirPods Max est de 579 euros chez Apple, mais il est possible d’avoir le casque pour 499,99 euros chez Darty (modèle Lightning) ou 538 euros chez Amazon (modèle USB-C).