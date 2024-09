Apple a mis en vente de nouvelles variantes de ses coussinets pour les AirPods Max, qui sont disponibles en plusieurs coloris. C’est pour être raccord avec les nouveaux coloris du casque, annoncé hier lors de la keynote.

On retrouve cinq coloris au total pour les coussinets : bleu, mauve, minuit, lumière stellaire et orange. Apple se fait plaisir au niveau du prix : 79 euros. Il est bon de noter que c’est compatible aussi bien pour les AirPods Max avec le port Lightning que pour les AirPods Max avec le port USB-C.

Hier, Apple a annoncé une nouvelle variante des AirPods Max, mais il s’agit d’une mise à jour plus que décevante. Le casque audio est maintenant disponible en bleu, mauve, minuit, lumière stellaire et orange, et remplace le port USB-C par le port Lightning. Mais il s’agit des seules nouveautés. Littéralement, il n’y a pas d’autres changements depuis le casque d’origine sorti en décembre 2020. Pas d’améliorations pour l’audio, pour la connectivité, pas de puce H2 ou autre.

Le prix, lui, ne bouge pas, avec Apple qui demande toujours 579 euros. Les AirPods Max avec l’USB-C peut être précommandés dès maintenant sur l’Apple Store en ligne. Les premières livraisons auront lieu le 20 septembre, à savoir vendredi de la semaine prochaine.