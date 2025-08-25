Apple TV+ a annoncé il y a quelques jours une hausse de 30 % de son tarif mensuel, une décision qui pourrait pousser certains abonnés à suspendre ou résilier temporairement leur souscription. Pour limiter ce risque, Apple a discrètement déployé une stratégie de rétention inspirée de pratiques déjà largement répandues dans le secteur des abonnements numériques. Plusieurs utilisateurs sur Reddit ont en effet constaté qu’en tentant d’annuler leur abonnement dans l’application Apple TV, un message leur proposait une réduction de 54 % pendant deux mois, faisant passer le prix de l’abonnement de 12,99 dollars à 5,99 dollars, avant un retour automatique au tarif standard (12, 99 dollars donc). On ne sait pas encore si une telle promotion est proposée en France.

Cette offre apparaît via l’interface de confirmation d’annulation, la même que celle ouverte récemment aux développeurs tiers pour insérer des messages ou remises destinées à retenir leurs clients. Apple applique donc désormais ce mécanisme à ses propres services, même si l’offre n’est pas garantie et semble dépendre de critères spécifiques liés au profil de l’abonné (tout le monde n’est pas concerné donc). Les abonnés devront donc vérifier eux-mêmes, via les réglages iOS, si un tel rabais leur est proposé avant de confirmer la résiliation.