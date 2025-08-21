Apple a annoncé une hausse de 30 % du prix de son service de streaming Apple TV+. Cela concerne certains pays, bien que la liste ne soit pas encore communiquée. Aux États-Unis, le tarif passe de 9,99 $/mois à 12,99 $/mois. Si cela touche l’Europe, alors il faut s’attendre à à un tarif de 12,99 €/mois contre 9,99 €/mois jusqu’à présent.

Cette augmentation, effective aujourd’hui pour les nouveaux abonnés, touchera les abonnés existants dans les 30 jours suivant leur prochaine date de renouvellement.

Une hausse justifiée par un contenu enrichi

Apple explique cette augmentation par l’expansion de sa bibliothèque de contenus originaux, soulignant l’absence de publicités sur Apple TV+, une caractéristique unique parmi les grands services de streaming (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video). « Depuis son lancement, Apple TV+ a élargi sa vaste bibliothèque de centaines d’originaux Apple, avec des milliers d’heures de programmes premium dans tous les genres et de nouvelles sorties hebdomadaires, sans publicité », déclare l’entreprise dans un communiqué relayé par Variety. Cette stratégie vise à maintenir une expérience utilisateur premium, contrairement à des concurrents comme Netflix ou Disney+, qui proposent des formules à prix réduit avec publicités.

Pour appuyer cette hausse tarifaire, Apple met en avant plusieurs nouveautés prévues sur Apple TV+. Parmi elles, la saison 4 de The Morning Show dès le 17 septembre, la saison 5 de Slow Horses le 24 septembre, la série Pluribus de Vince Gilligan le 7 novembre, ainsi que les films originaux Highest 2 Lowest le 5 septembre et The Lost Bus le 3 octobre. Ces ajouts s’inscrivent dans une offre variée, couvrant drames, science-fiction, comédies et sports en direct, renforçant l’attractivité de la plateforme.

Une stratégie tarifaire évolutive

Lancée en novembre 2019 à 4,99 €/mois, Apple TV+ avait déjà vu son prix grimper à 6,99 € puis à 9,99 € en octobre 2023. Cette nouvelle augmentation à 12,99 €/mois reflète les investissements d’Apple dans des productions de qualité, mais pourrait susciter des débats parmi les abonnés, surtout face à une concurrence féroce. Alors que Netflix et Disney+ offrent des options avec publicités à des prix inférieurs, Apple mise sur l’exclusivité et l’absence de pubs pour justifier son positionnement premium.