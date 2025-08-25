Apple s’apprête à enrichir sa gamme d’iPhone 17 avec de nouvelles finitions colorées. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max seront disponibles dans un tout nouveau coloris orange, décrit par les rumeurs comme une « teinte cuivrée ». Les modèles de démonstration qui ont circulé montrent également les déclinaisons habituelles — noir, blanc et bleu foncé. En parallèle, l’iPhone 17 Air, qui remplacera l’actuel iPhone 16 Plus, devrait inaugurer une finition bleu clair inédite et si lumineuse qu’elle pourrait paraître presque blanche en faible luminosité. Ce nouveau coloris serait au cœur de la stratégie marketing d’Apple pour ce modèle plus accessible.

Cette diversification chromatique marque une évolution pour Apple, qui avait jusqu’ici privilégié des tons sobres sur ses modèles « Pro », notamment avec les finitions en titane comme le Desert Titanium de l’iPhone 16 Pro. La transition vers une conception mêlant verre et aluminium sur les iPhone 17 Pro ouvrirait donc la voie à plus de variété dans les teintes. Pour rappel, la présentation officielle devrait avoir lieu le 9 septembre prochain, les précommandes étant attendues le 12 septembre, avant une sortie en boutique le 19 septembre.