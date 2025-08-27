Apple Music élargit l’accès à ses six stations de radio en les rendant disponibles pour la première fois hors de son application via la plateforme TuneIn. Cette initiative vise à renforcer la visibilité du service de streaming face à la concurrence croissante de Spotify.

Une diffusion élargie sans publicité

Dès aujourd’hui, les stations Apple Music 1, Apple Music Hits, Apple Music Country, Apple Música Uno, Apple Music Club et Apple Music Chill sont accessibles aux 75 millions d’utilisateurs mensuels de TuneIn. Ces stations, qui restent sans publicité, peuvent être écoutées via l’application ou le site de TuneIn, qui comprend un lien renvoyant vers Apple Music pour approfondir l’expérience. Ce partenariat a été initié par Apple à la fin 2024 selon Richard Stern, patron de TuneIn.

🎶📻 Your soundtrack on TuneIn just got bigger. Apple Music Radio is here! Hear Apple Music 1, Apple Music Hits, Apple Music Country, Apple Música Uno, and more. All stations free & ad-free, no Premium subscription required. 🎧: https://t.co/0ZI4H8uZij pic.twitter.com/DcOeVte8vv — TuneIn (@tunein) August 27, 2025

TuneIn, une plateforme de radio en ligne multiplateforme, permet de diffuser des stations de radio en direct, des chaînes musicales, des actualités, des sports et des podcasts à travers le monde. En intégrant ses stations sur cette plateforme, Apple Music cherche à toucher un public plus large, tout en conservant une bonne expérience et sans interruption publicitaire. C’est ce qui caractérise son offre.

Une réponse à la domination de Spotify

Ce mouvement s’inscrit dans une volonté d’Apple de contrer Spotify, qui domine le marché du streaming musical. Selon les données, la part de marché d’Apple Music aux États-Unis est passée de 30 % en 2020 à 25 % fin 2024, tandis que celle de Spotify a grimpé de 31 % à 37 % sur la même période. À l’échelle mondiale, Apple Music a vu sa part chuter de 16 % à 12 %. Contrairement à Spotify, qui propose un modèle financé par la publicité, Apple Music repose uniquement sur des abonnements payants, limitant ses leviers pour attirer de nouveaux utilisateurs au-delà des essais gratuits.

En rendant ses stations de radio accessibles via TuneIn, Apple espère convertir les auditeurs en abonnés payants, en les exposant à son catalogue et à son expérience. Ce partenariat fait écho à une collaboration antérieure en 2019, lorsque TuneIn avait intégré ses 100 000 stations de radio mondiales à Apple Music, renforçant ainsi les liens entre les deux plateformes.