L’iPhone reste le moteur de l’industrie mondiale du smartphone en 2025

Selon le dernier rapport d’IDC publié en août, le marché mondial du smartphone devrait enregistrer une croissance modeste de 1 % en 2025, atteignant 1,24 milliard d’unités expédiées. Une performance faible en apparence, mais supérieure aux prévisions initiales, et portée presque exclusivement par Apple. Les ventes d’iPhone progresseraient en effet de 3,9 % sur un an, au point de compenser la stagnation, voire le recul de la concurrence. IDC note que sans la marque à la pomme, les expéditions mondiales de smartphones seraient globalement en baisse sur un an. Et alors que la demande en Chine s’affaiblit en raison de la fin des subventions publiques et d’une consommation atone, Apple continue de résister grâce à sa stratégie d’offres de reprise, de paiements échelonnés et surtout à la fidélité exceptionnelle de ses clients qui restent envers et contre tout dans l’écosystème iOS.



Une stratégie bientôt dopée par l’IA générative

Apple progresse aussi sur des marchés clé comme les États-Unis (+3,6 %) et le Moyen-Orient/Afrique (+6,5 %), où sa croissance compense largement le ralentissement du marché chinois. Contrairement aux fabricants Android qui misent sur le volume et l’entrée de gamme, la firme de Cupertino renforce son positionnement premium, soutenu par une large gamme de services (iCloud, Apple Music, Apple One) et par l’effet « écosystème » qui incite les possesseurs d’Apple Watch ou de MacBook à rester fidèles à la marque. IDC prévoit par ailleurs que 370 millions de smartphones intégrant l’IA générative seront livrés en 2025, soit près de 30 % du marché, IA dont Apple entend en faire un atout majeur dès l’iPhone 17. Fidèle à sa méthode « incrémentale », Apple attend de proposer des fonctions réellement matures, espérant transformer l’IA en un nouveau standard, comme elle l’avait fait avec Face ID dans le domaine de la sécurité. Malgré les risques liés aux tensions commerciales et à l’allongement des cycles de renouvellement, l’iPhone continue donc de définir les tendances du secteur…