Counterpoint lâche les gros chiffres de l’industrie du smartphone, des données qui confirment un certain rebond du secteur. Et un constat s’impose : Apple a encore une fois largement poussé dans le dos les revenus globaux du marché du smartphone, le prix d’achat moyen unitaire d’un iPhone se montant à 903 dollars en 2024 (un record pour Apple), sachant que pour couronner le tout, l’iPhone a aussi dominé en volume de ventes, soit 18% du marché mobile en 2024 contre 15% en 2023. L’iPhone réalise à lui seul 46% des revenus du secteur ! Le tableau publié confirme donc la première place d’Apple sur le marché mobile (un poil devant Samsung dont la Pdm baisse de 19 à un peu moins de 18%), ainsi que la progression rapide des fabricants asiatiques. vivo atteint désormais les 8% de Pdm et Xiaomi culmine à 14% sur l’ensemble de l’année 2024.

Apple sera t-il toujours aussi dominant en 2025 ? Les améliorations attendues sur Apple Intelligence et surtout l’extension de la disponibilité de l’IA d’Apple devrait permettre aux prochaines gamme d’iPhone (iPhone 17,17 Pro/17 « Air ») de se maintenir au sommet, même si une fois de plus tout devrait se jouer entre la firme de Cupertino et Samsung.