Selon le leaker Majin Bu, les AirPods Pro 3 d’Apple apporteront des améliorations visuelles subtiles, notamment un boîtier de charge légèrement plus petit et un nouveau bouton d’appairage capacitif.

Un boîtier de charge un peu différent

D’après des échanges avec un fabricant d’accessoires de renom, Majin Bu indique que le boîtier des AirPods Pro 3 sera légèrement plus petit que celui du modèle actuel, tout en restant presque identique dans son design global. Cette réduction de taille, confirmée par d’autres fuites, ne révolutionne pas l’esthétique, mais pourrait améliorer (un peu) la portabilité. Le trou pour la lanière, présent sur les modèles précédents, sera conservé.

Le bouton d’appairage physique, situé à l’arrière du boîtier actuel, disparaîtra au profit d’un bouton capacitif placé à l’avant, comme sur les AirPods 4. Ce changement simplifie la conception pour les fabricants d’accessoires qui n’auront plus à prévoir d’espace pour un bouton mécanique. De plus, ce bouton capacitif pourrait offrir des fonctionnalités supplémentaires, comme des commandes de lecture, bien que cela reste à confirmer.

Le leaker affirme que le lancement des AirPods Pro 3 est imminent, avec une probable présentation lors de la keynote d’Apple programmée pour le 9 septembre. Celle-ci sera surtout l’occasion de découvrir les iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, ainsi que les Apple Watch Series 11 et Apple Watch Ultra 3.