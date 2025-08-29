Samsung continue de taquiner Apple à l’approche du lancement de l’iPhone 17. Le constructeur coréen a dévoilé une nouvelle publicité baptisée “No shirt? No problem”, qui met en avant les capacités de son Galaxy AI face aux limites supposées de l’iPhone. Le message est clair : les smartphones pliables de la marque disposent déjà de fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées quand Apple peine encore à présenter sa propre stratégie en la matière. En ligne de mire, l’outil Sketch to Image, aussi appelé Drawing Assist, qui permet de transformer de simples croquis en images plus complexes grâce à l’IA. Une manière pour Samsung de rappeler que son écosystème propose dès aujourd’hui des outils présentés comme futuristes, tout en suggérant que la concurrence reste à la traîne (ce qui dans le cas de l’iPhone est un peu vrai actuellement).

Concrètement, cette fonction offre aux utilisateurs la possibilité de dessiner rapidement un croquis, puis de choisir un style graphique — aquarelle, cartoon 3D, pop art, entre autres — avant que l’IA ne le convertisse en illustration aboutie. Déployée dans des applications comme Samsung Notes, Galerie ou Smart Select, cette fonctionnalité illustre la volonté du constructeur de rapprocher intelligence artificielle et usages quotidiens. De là a en faire un spot de pub ? Il faut croire que le simple fait de citer son plus gros concurrent direct (Apple en l’occurrence) assure une certaine audience et donc de la visibilité. Gageons que les ventes de la prochaine gamme d’iPhone 17 permettront sans doute de faire redescendre sur Terre ce marketing un peu facile… Pour rappel, Apple est le plus gros vendeur mondial de smartphones depuis deux ans (2023 et 2024).