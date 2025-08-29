Apple et Samsung ont envoyé des mises en demeure à Xiaomi en Inde, reprochant au constructeur une campagne publicitaire qui compare directement ses produits à ceux de ses rivaux. Les deux géants de la tech qualifient ces pubs de comparaisons dénigrantes et menacent Xiaomi d’une action en justice.

Des publicités qui dérangent Apple et Samsung

Xiaomi a diffusé des publicités dans des journaux en Inde et sur les réseaux sociaux, prenant pour cible les smartphones haut de gamme de ses concurrents. Une pub pleine page publiée en avril souhaitait un « Joyeux poisson d’avril » aux lecteurs qui pensaient que les caméras de l’iPhone 16 Pro Max pouvaient rivaliser avec celles du Xiaomi 15 Ultra, récemment lancé.

En mars, une autre publicité qualifiait le système à trois capteurs photo de l’iPhone 16 Pro Max de « mignon » et remettait en question son statut de meilleur système en place, tout en vantant les spécifications supérieures et le prix plus abordable du 15 Ultra. Des campagnes similaires ont visé Samsung.

Apple et Samsung estiment que le ton des publicités de Xiaomi dépasse les limites de la concurrence loyale, dépeignant les leaders mondiaux sous un jour négatif. En Inde, la publicité comparative est autorisée si elle repose sur des faits vérifiables et reste équitable. Cependant, des avocats peuvent intervenir si le ton est perçu comme moqueur ou dénigrant.

À titre de comparaison, les publicités de Samsung contre Apple adoptent généralement une approche plus subtile, mettant en avant leurs avantages sans nommer directement les iPhone.

Un marché indien hautement compétitif

Les réactions d’Apple et Samsung soulignent l’intensité de la concurrence dans le secteur des smartphones en Inde, l’un des marchés les plus dynamiques au monde. En tant que leaders du segment haut de gamme, les deux marques considèrent leur réputation et leur part de marché comme cruciales, et sont prêtes à utiliser tous les outils juridiques à leur disposition pour les défendre.

Cette affaire montre en tout cas les tensions croissantes entre les géants de la tech et Xiaomi qui, de son côté, cherche à s’imposer comme un acteur majeur grâce à des stratégies marketing agressives.

Alors que Xiaomi continue de provoquer ses rivaux, l’issue de ce bras de fer juridique pourrait influencer les futures campagnes publicitaires en Inde.