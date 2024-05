Et si les meilleures pubs étaient avant tout celles dont on parle le plus ? Pris sous cet angle, le spot Crush! pour l’iPad Pro est un véritable cas d’école de l’effet Streisand : les polémiques, largement surdouées, autour de la publicité d’Apple ont finalement assuré sa pleine visibilité, au point que les concurrents se sentent désormais obligés d’y faire référence. Après une énième publicité moqueuse de Samsung pour railler la posture d’Apple vis à vis des créatifs – alors que Samsung est quasi absent des sets de tournage/photo ou de création graphiques et que faire une pub sur une pub n’est pas vraiment un sommet de créativité, passons… – voilà que Xiaomi emboite le pas avec un teaser de Cinematic Vision, l’une des fonctions phares de sa prochaine gamme de flagships. Le teaser ressemble à un fac similé du spot d’Apple, hormis le fait que la presse géante s’arrête juste avant le moment fatidique où tous les objets s’apprêtaient à être écrasés.

Là encore, on tentera vainement de se souvenir de la dernière fois qu’un réal ou un infographiste de renom a fait la promotion de ses outils sous matériel Xiaomi, mais après tout, c’est de bonne guerre, même si le procédé commence déjà à s’essouffler. Il faudra tout de même que ces marques fassent un peu plus pour prouver qu’elles sont du côté de la création que de réaliser des pubs dans lesquelles les outils des artistes ne finissent pas en tablette ultra fine. Et puisque vous nous le demandez chers lecteurs (si, si, je vous entends), voici le spot à l’origine de tout ce ramdam :