Apple a mis à jour sa liste des produits anciens et obsolètes pour ajouter un iPhone et des MacBook. Il y a maintenant l’iPhone 8 Plus (64 et 256 Go) qui est considéré comme un produit ancien. S’ajoutent à cela le MacBook Air de 11 pouces et deux MacBook Pro de 2017 qui sont maintenant obsolètes.

L’iPhone 8 Plus obtient le statut « produit ancien »

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Pour ce qui est du statut de produits obsolètes, c’est à partir du moment où Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

L’iPhone 8 avait déjà le statut de produit ancien, et ce depuis le mois de mai. Voilà maintenant que l’iPhone 8 Plus le rejoint.

Que se passe-t-il avec ce statut ? Apple et les réparateurs agréés peuvent toujours réparer l’appareil. Néanmoins, il faut que les composants nécessaires à la réparation soient en stock. Si ce n’est pas le cas, la réparation ne sera pas effectuée, puisqu’Apple ne va plus les fabriquer sur demande.

De plus, le MacBook Air de 11 pouces datant du début 2015 a maintenant le statut de produit obsolète. Il en va de même pour les MacBook Pro de 13 pouces et 15 pouces datant de 2017. Avec ce statut, ni Apple ni les réparateurs agréés n’effectuent (normalement) une réparation. Néanmoins, Apple dit que les Mac portables peuvent être éligibles à une réparation portant uniquement sur la batterie, et ce pendant 10 ans à compter de la dernière date de commercialisation.