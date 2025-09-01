À l’approche du lancement de l’iPhone 17, les grands acteurs de l’affichage — Samsung Display, LG Display et BOE — intensifient leur production de dalles OLED destinées à Apple. Selon un rapport de UBI Research. Samsung reste le partenaire clé de Cupertino : après avoir livré 63,8 millions de panneaux pour l’iPhone 16 en 2024, le géanrt sud-coréen prévoit d’en fournir 78 millions pour la nouvelle génération, consolidant ainsi sa place de premier fournisseur grâce à une production massive et (surtout) stable. LG Display, deuxième pilier de la chaîne, a livré 42 millions de panneaux l’an passé et vise un objectif de 45,6 millions de panneaux en 2025 avec une spécialisation marquée dans les écrans LTPO haut de gamme.

De son côté, le chinois BOE entend franchir un cap stratégique : après avoir surtout équipé les modèles standards, il a commencé en 2025 la production de panneaux pour l’iPhone 17 Pro, avec environ 5 millions d’unités prévues. S’il reste encore en retrait face aux géants sud-coréens, BOE accélère pour s’imposer durablement. Selon les projections pour 2026, Samsung devrait fournir 120 millions de panneaux, LG environ 85 millions, et BOE 55 millions, incluant des commandes pour le futur iPhone pliable.