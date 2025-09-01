Apple vient d’annoncer une importante réduction du MLS Season Pass pour la fin de la saison 2025 : le prix de l’abonnement annuel passe désormais à 25 euros voire à 19 euros à peine pour les abonnés Apple TV+, contre 89 euros habituellement. Cette offre couvre l’ensemble des matchs restants de la saison régulière et des play-offs, accessibles en direct ou à la demande, avec les commentaires en anglais et en espagnol, et aussi en français pour les rencontres se déroulant au Canada. Les abonnés bénéficient également de l’émission « MLS 360 », qui propose un suivi en temps réel avec résumés et analyses, ainsi que du « Sunday Night Soccer », un rendez-vous hebdomadaire mettant en avant un match phare chaque dimanche soir.

Cette baisse de tarif est désormais une habitude d’Apple, la firme de Cupertino ajustant régulièrement ses prix au fil de la saison afin de séduire de nouveaux abonnés. A noter toutefois que les forfaits mensuels restent inchangés à 11,99 euros/mois pour les abonnés Apple TV+ et 13,99 euros/mois pour les autres. L’abonnement annuel à tarif réduit est valable uniquement jusqu’à la fin de la saison 2025 et sera automatiquement renouvelé au prix standard l’an prochain, sauf résiliation bien sûr.