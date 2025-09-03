Apple a obtenu un brevet pour une nouvelle version du Taptic Engine, conçu pour améliorer sa robustesse au niveau des futurs iPhone, Apple Watch et d’autres appareils. Ce nouveau design, validé cette semaine par l’Office américain des brevets, promet de mieux protéger les composants internes contre les impacts.

Un système de ressorts pour absorber les chocs

Le brevet décrit un moteur haptique doté de ressorts cantilever non linéaires, aux épaisseurs variées et aux bords chanfreinés. Ces ressorts réagissent avec souplesse aux chocs légers tout en se rigidifiant face à des impacts plus forts pour mieux absorber et répartir la force. Ce mécanisme vise à protéger les composants délicats en cas de chute ou de collision, réduisant ainsi les risques de casse.

Le moteur haptique repose sur une masse mobile suspendue par des flexions à l’intérieur d’un boîtier. En fonctionnement normal, cette masse vibre pour générer un retour tactile. Lors d’un choc, elle se déplace vers des ensembles de ressorts intégrés dans le boîtier, évitant tout contact avec des surfaces rigides. Ce système crée un profil de rigidité non linéaire qui prolonge le temps de distribution de la force, minimisant les dégâts. Le design privilégie également une taille et un poids réduits, tout en maximisant la résilience.

Un usage pour iPhone et d’autres produits

Le brevet évoque une disponibilité pour un smartphone et une montre, avec plusieurs ensembles de ressorts intégrés dans le boîtier. Bien que les brevets ne garantissent pas une mise en production immédiate, ils révèlent les axes de recherche d’Apple. Le Taptic Engine, composant mécanique clé des iPhone et Apple Watch, constitue un point vulnérable. Une version plus durable semble donc cohérente avec les ambitions d’Apple pour ses futurs appareils.

Il faudra voir maintenant quand Apple va l’utiliser dans ses iPhone et d’autres produits. Il est difficile de donner une réponse dans l’immédiat.