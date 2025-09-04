Le cours de l’action AAPL a littéralement bondit après la décision de justice relative à l’affaire antitrust visant Google, les investisseurs étant pleinement rassurés sur la poursuite du deal entre Apple et la firme de Mountain View. Mardi, un tribunal fédéral a autorisé Google à continuer de verser des compensations aux sociétés favorisant ses services, ce qui inclut le contrat avec Apple destiné à maintenir Google comme moteur de recherche par défaut dans Safari. Ce partenariat, évalué à environ 20 milliards de dollars par an, représente une part significative des revenus de la branche Services d’Apple. Après l’annonce de la décision de justice, l’action Apple a grimpé en post-marché à 239,13 dollars, soit plus de 3 % au-dessus du cours de clôture de mardi (229,72 dollars), et a même conservé une tendance haussière à l’ouverture mercredi.

Ce coup de pouce judiciaire est d’une importance capitale pour Apple, même si Google était le principal visé dans ce dossier antitrust. Si le contrat avait été annulé, Apple aurait vu disparaître une manne annuelle de plusieurs dizaines de milliards de dollars, de quoi tailler lourdement dans les résultats financiers de l’entreprise. En revanche, la poursuite de l’accord limitera forcément l’intérêt d’Apple à développer un moteur de recherche interne, d’autant plus à l’ère des services d’IA qui sont de plus en plus souvent utilisés pour la recherche en ligne.