Adobe annonce l’arrivée de son éditeur vidéo Premiere sur iPhone et iPad, offrant un montage de niveau professionnel. L’application sera disponible au téléchargement sur l’App Store dès le 30 septembre et elle sera gratuite. Une version Android est également en préparation.

Une interface puissante et familière

L’application Adobe Premiere propose une timeline multi-pistes familière, prenant en charge un nombre illimité de couches vidéo, audio et texte. Elle inclut des fonctionnalités comme la génération automatique de sous-titres, le support de la 4K HDR et une exportation en un clic vers TikTok, YouTube Shorts et Instagram, avec un redimensionnement automatique adapté à chaque plateforme. Cette interface rapproche l’expérience mobile de celle d’Adobe Premiere Pro, tout en simplifiant les usages pour les utilisateurs.

L’application sera téléchargeable et utilisable gratuitement sur iOS, mais Adobe précise que des frais s’appliqueront pour du stockage cloud supplémentaire ou des crédits pour les fonctionnalités d’intelligence artificielle générative. Parmi celles-ci, l’application intègre des effets sonores générés par IA, une amélioration vocale optimisée par l’IA et une large gamme d’actifs créés via Adobe Firefly. Pour ceux préférant éviter l’IA, Adobe propose une sélection gratuite de polices, images, sons, musiques et clips vidéo.

Jusqu’à présent, Adobe proposait Premiere Rush sur mobile, une version simplifiée de son logiciel.

La nouvelle application Premiere se rapproche davantage de Premiere Pro, offrant, selon Adobe, « un contrôle créatif de niveau professionnel sans la complexité associée ». L’entreprise affirme qu’avec Premiere sur iPhone, « nous mettons la puissance créative utilisée par les réalisateurs, designers, animateurs et créateurs sur YouTube pour produire des publicités à succès, des clips musicaux emblématiques, des films primés aux Oscars et du contenu viral, directement dans votre poche, du tournage à la publication ».