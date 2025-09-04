Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce pour la saison 3 de The Reluctant Traveler avec Eugene Levy.

Trailer pour la saison 3 de The Reluctant Traveler

La troisième saison de huit épisodes suivra Eugene Levy dans une aventure véritablement mondiale, alors qu’il tente de dresser sa propre liste de voyage ultime. S’il veut devenir un vrai voyageur, il devra cocher certaines des expériences incontournables du monde. Le problème, c’est qu’il ne sait pas du tout par où commencer.

« J’apprécie vraiment ce que ce programme essaie de faire pour moi », avait déclaré l’animateur et producteur exécutif Eugene Levy. « Mais pour être un vrai voyageur chevronné, il faut avoir un sens aigu de l’aventure et de la curiosité, et j’ai honte de dire qu’au cours des deux dernières saisons, je n’ai développé ni l’un ni l’autre. Mais je dois admettre que je m’amuse beaucoup à faire des efforts. Alors le rythme continue, apparemment ».

Après avoir conquis certaines de ses plus grandes peurs dans les saisons 1 et 2, Eugene Levy admet que ses voyages l’ont changé pour le meilleur. Aujourd’hui, il reprend la route pour une aventure qui promet plus que jamais d’élargir ses horizons.

La saison 3 de The Reluctant Traveler avec Eugene Levy débutera le 19 septembre en streaming sur Apple TV+.