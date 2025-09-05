« Enfin ! » dirons les abonnés du service : une production d’un grand réalisateur reconnu est disponible directement sur Apple TV+, sans passer par la case cinéma (ce qui en France retarde considérablement la sortie en streaming à cause de la Chronologie des médias). Highest 2 Lowest, la dernière création du grand réalisateur américain Spike Lee (sur un scénario d’Alan Fox), est disponible dès maintenant sur Apple TV+. Le pitch : « Lorsqu’un magnat de la musique (Denzel Washington), connu pour avoir les « meilleures oreilles du métier », est la cible d’une demande de rançon, il se trouve confronté à un dilemme moral de vie ou de mort. Les frères Denzel Washington et Spike Lee se réunissent pour la cinquième fois de leur longue collaboration pour une réinterprétation du thriller policier Entre le ciel et l’enfer du grand cinéaste Akira Kurosawa, qui se déroule maintenant dans les rues malfamées de la ville de New York d’aujourd’hui »

A noter que le film est bien sorti le 22 août dernier dans les salles de cinéma, mais uniquement aux États-Unis, sans doute d’ailleurs pour garantir l’éligibilité à de possibles nominations aux Oscars.