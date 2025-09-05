Apple fait face à une nouvelle bataille judiciaire autour de ses technologies de reconnaissance vocale. La société américaine Cerence, spécialisée dans les solutions vocales (dopées à l’IA) pour l’automobile et les technologies embarquées, accuse Apple d’avoir enfreint plusieurs de ses brevets liés à la reconnaissance vocale et textuelle. Selon un communiqué publié sur son site, Cerence affirme que ce portefeuille de brevets est le fruit de « décennies de recherche et développement » et qu’il est essentiel de protéger ses innovations, ses clients et son leadership technologique. La plainte a été déposée auprès du tribunal fédéral du Texas, un district bien connu pour accueillir de nombreux litiges en matière de propriété intellectuelle (et favroiser souvent les détenteurs de brevets, ce qui attire aussi les patent-trolls).

Pour l’heure, les détails restent flous : ni les brevets précis ni les fonctionnalités Apple en cause — qu’il s’agisse de Siri, CarPlay ou Apple Intelligence — n’ont été révélés. Cette absence de précisions rend difficile l’évaluation de la « solidité » de l’affaire. Apple, déjà visé par le passé pour des différends liés notamment au capteur d’oxygène sanguin de l’Apple Watch, n’a pas encore réagi officiellement. Et comme souvent dans ce type de conflit, les experts s’attendent à une longue procédure judiciaire dont l’issue demeure hautement incertaine.