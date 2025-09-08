À quelques heures seulement de la keynote “Awe dropping” consacrée à l’iPhone 17, une nouvelle fuite vient lever le voile sur l’un des accessoires inédits attendus : une sangle crossbody conçue pour transporter le smartphone en bandoulière. Les images, partagées par le très fiable leaker Sonny Dickson, montrent cet accessoire dans une coloris orange vif, confirmant ainsi les rumeurs d’août dernier qui faisaient état d’un nouvel écosystème d’étuis et de lanières estampillés Apple.

Here’s your first look at the Crossbody Strap for iPhone 17, do people actually use these? pic.twitter.com/jcJOuleRbq — Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 8, 2025

Selon les informations qui ont déjà fuité sur cet accessoire, la sangle crossbody sera compatible avec les nouvelles coques “TechWoven” (dont le packaging avait déjà révélé la présence de deux encoches prévues pour y glisser la lanière). L’accessoire présente en outre deux boucles correspondant à ces fixations, ce qui valide un peu plus la « fuite ». Apple devrait dévoiler officiellement ce produit ainsi que ses différentes déclinaisons de couleurs, lors de sa conférence du 9 septembre. Comme toujours, l’événement sera retransmis en direct sur le site d’Apple, YouTube ainsi que l’application Apple TV.