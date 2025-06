Apple se prépare à adopter la nouvelle norme de recharge sans fil Qi 2.2. Si l’on en croit des documents de certification repérés sur le site de la NCC à Taïwan, Apple s’apprêterait à lancer sur le marché deux nouveaux modèles de chargeurs MagSafe — A3503 et A3502 — tous compatibles avec Qi 2.2. Ces chargeurs conservent le design emblématique en forme de palet blanc, disposent de câbles tressés et offrent une puissance de charge allant jusqu’à 45 W Alors que la norme Qi 2 se limite à 15 W. Le Qi 2.2 promet donc une vitesse de charge nettement supérieure, un alignement magnétique encore amélioré et aussi une meilleure efficacité énergétique. Les iPhone 11 à 15 devraient à priori être compatibles, mais ces derniers ne bénéficieront pas pleinement de cette accélération à cause de certaines limitations matérielles.

Bien qu’Apple n’ait pas encore officialisé ces nouveaux chargeurs, leur présence dans les bases de données réglementaires laisse penser que leur commercialisation est imminente. Cela suggère également que les futurs iPhone 17, attendus pour septembre, devraient prendre en charge nativement la norme Qi 2.2. L’ensemble de l’industrie mobile devrait progressivement adopter cette nouvelle norme d’ici la fin de 2025, qu’il s’agisse des smartphones, des chargeurs ou des accessoires mobiles.