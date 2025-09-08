À quelques heures à peine de la keynote “Awe dropping” d’Apple, une nouvelle fuite crédible semble confirmer l’arrivée imminente de l’Apple Watch SE 3. Jusqu’ici, les rumeurs sur ce modèle étaient rares, au point de laisser planer le doute sur un lancement en 2025. Mais un compte X anonyme, réputé pour l’exactitude de ses « fuites », a partagé dimanche soir des identifiants de processeurs et de modèles concernant trois nouvelles montres, soit l’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch SE 3. Toutes ces toquantes embarqueraient le même processeur S11, ce qui marquerait une montée en puissance significative pour l’entrée de gamme.

Si la fuite ne donne pas davantage de détails, plusieurs spéculations circulent. Apple pourrait ainsi opter pour un boîtier en plastique afin de réduire les coûts, tout en élargissant la taille des écrans à l’image des évolutions introduites avec les Series 7, 8 et 9. L’Apple Watch SE 3 viendrait ainsi compléter une gamme pensée pour séduire un public plus large, en proposant un bon compromis entre accessibilité et performances. La confirmation de ce modèle devrait tomber mardi 9 septembre lors de la keynote où Apple dévoilera également (et principalement) l’iPhone 17 et ses nouveaux accessoires.