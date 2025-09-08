Des fuites de dernière minute apparaissent avant la keynote d’Apple pour l’annonce des iPhone 17. Il y en a une qui se focalise sur l’iPhone 17 Pro Max et notamment le fait qu’il sera un peu plus épais que son prédécesseur.

Un iPhone 17 Pro Max un peu plus gros

Selon les dires du leaker Ice Universe sur Weibo, l’iPhone 17 Pro Max aura une épaisseur de 8,725 mm. En comparaison, celle de l’iPhone 16 Pro Max est de 8,25 mm. Le nouveau modèle serait donc 5,76 % plus épais.

Ce choix d’Apple s’expliquerait par la batterie elle-même plus grosse. En effet, les dernières fuites font état d’une batterie de 5 088 mAh. Ce serait un record pour le coup, jamais le fabricant n’a proposé une batterie dépassant les 5 000 mAh dans ses smartphones. En comparaison, l’iPhone 16 Pro Max a une batterie de 4 685 mAh.

Il est toutefois bon de noter que cette capacité de 5 088 mAh concernerait uniquement le modèle compatible eSIM. Pour la variante disposant d’un tiroir avec carte SIM, la batterie serait de 4 823 mAh. L’iPhone 17 Pro Max fait mieux que l’iPhone 16 Pro Max dans tous les cas.

La keynote de demain pour les iPhone 17 et les autres produits pourra être suivie en direct sur iPhoneAddict depuis cette page dédiée ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad via la rubrique Keynote.