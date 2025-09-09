Apple va présenter aujourd’hui ses différents iPhone 17, dont un modèle très fin avec une épaisseur de seulement 5,5 mm. Les rumeurs l’ont appelé iPhone 17 Air. Mais s’agira-t-il réellement du bon nom ?

« iPhone Air » uniquement ?

Une fuite relayée par le leaker DuanRui montre un des documents que l’on retrouve dans la boîte des smartphones d’Apple et le nom indiqué est « iPhone Air ». Il n’est pas question d’iPhone 17 Air ici, le numéro n’est pas présent.

Il est bien sûr possible que ce soit un montage, mais l’appellation iPhone Air pourrait avoir du sens, surtout quand on sait ce qui arrivera l’année prochaine. Apple va proposer son tout premier iPhone pliable et on peut imaginer qu’il aura pour nom iPhone Fold. Il serait très étonnant qu’il soit nommé iPhone 18 Fold comme le reste de la gamme.

Apple pourrait donc anticiper et changer les noms dès cette année en commençant par l’iPhone Air. Cela pourrait ainsi rappeler ce qui se passe au niveau des Mac. Après tout, il n’y a pas de MacBook Air 5 ou MacBook Pro 17. On parle à chaque fois de MacBook Air et MacBook Pro en citant le processeur ou éventuellement l’année.

La keynote pour les iPhone 17 et les autres produits pourra être suivie en direct sur iPhoneAddict depuis cette page dédiée ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad via la rubrique Keynote. Ce sera à partir de 19 heures.