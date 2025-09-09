L’iPhone continue de cartonner au Japon, bien au delà de la croissance moyenne du secteur (+11% de ventes de mobiles au Japon sur le Q2 2025). Si l’on en croit Counterpoint, les ventes d’iPhone ont progressé de 38% sur la période, ce qui permet à Apple d’occuper désormais 49% de parts de marché, très loin devant les 11% de Google (qui voit ses ventes de Pixel progresser de 12% mais sa pdm stagner). Quant à Samsung, qui était totalement largué l’an dernier à la même période (7% de Pdm à peine, derrière Sharp et Xiaomi), c’est une retour en grâce avec des ventes en progression de 60% et une part de marché à deux chiffres (10%). On notera que le Japon est, avec les États-Unis, l’un des rares pays où l’iPhone occupe à lui seul la moitié du marché mobile (en volume). Et si l’on s’en tenait au chiffre d’affaires, les pourcentages seraient encore bien plus hauts pour Apple…

L’autre enseignement notable de ces chiffres, c’est la dégringolade de Sharp (-28%) et de Xiaomi (-35%). Sharp, seul fabricant local du top 5, perd 4 points de pdm (6% de Pdm aujourd’hui), à une courte encablure de Xiaomi (5% de Pdm). On note qu’au moins 70% du marché mobile au Japon est désormais occupé par des marques « étrangères », alors que le pays s’est longtemps illustré par la résilience de ses fabricants locaux. Les temps changent…