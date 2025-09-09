Mozilla annonce une nouvelle fonction pour les utilisateurs de Firefox sur iOS 26 qui permet de résumer une page Web en secouant son iPhone. Cela se repose sur Apple Intelligence.

Firefox s’appuie sur Apple Intelligence pour les résumés

L’usage est simple : vous secouez votre iPhone, vous appuyez sur l’icône en forme d’éclair dans la barre d’adresse et vous laissez Firefox résumer la page sur laquelle vous vous trouvez. Sinon, vous pouvez appuyer sur les points de suspension sous la barre d’adresse et choisir l’option pour résumer la page.

Mozilla indique utiliser Apple Intelligence pour cette fonctionnalité qui résume le texte. C’est propre à iOS 26. En effet, Apple permet aux développeurs d’utiliser son IA pour diverses fonctions. L’avantage est que tout passe en local et non sur des serveurs.

Il y a quelques limitations concernant la nouveauté de Firefox. Déjà, Mozilla dit qu’elle est pour l’instant uniquement disponible en anglais aux États-Unis. Il faudra attendre pour l’avoir dans d’autres langues et pays. Ensuite, cela fonctionne uniquement pour les pages Web qui ont moins de 5 000 mots.

Une autre limitation est que l’usage d’Apple Intelligence requiert au moins un iPhone 15 Pro ou un iPhone 16 (tournant qui plus est sous iOS 26). Que se passe-t-il pour ceux qui ont un iPhone 15, iPhone 15 Plus ou un modèle antérieur ? Mozilla propose un plan B qui consiste à envoyer le texte de la page Web sur ses serveurs, à faire le résumé puis à le renvoyer à l’iPhone. Mozilla indique utiliser le modèle Mistral Small 3.1 pour cela.