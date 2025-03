Mozilla assure que son navigateur Firefox sur iOS est de plus en plus populaire en France, au point que le nombre d’utilisateurs a plus que doublé depuis la mise en place du DMA en Europe.

Firefox sur iOS gagne du terrain en France

Avec le DMA, Apple a dû faire plusieurs modifications au niveau d’iOS, dont le fait d’afficher un écran de sélection pour choisir le navigateur Internet par défaut de l’iPhone. Une liste, en place depuis iOS 17.4, regroupe plusieurs choix, dont Safari d’Apple et Firefox. Cela a donc poussé certaines personnes à ne plus choisir le navigateur d’Apple et tester d’autres options.

Cela fait maintenant un an que les utilisateurs européens ont cet écran sur iOS pour choisir le navigateur par défaut et Mozilla constate donc l’évolution. Les utilisateurs actifs quotidiens de Firefox en Allemagne ont augmenté de 99 %. Et en France, les utilisateurs actifs quotidiens de Firefox sur iOS ont augmenté de 111 %.

« Cette croissance a également été alimentée par un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de Firefox – des contrôles améliorés de la vie privée aux mises à jour des performances en passant par de nouveaux outils de productivité – mais l’effet du DMA est clair. Lorsque les gens ont le choix du navigateur, ils choisissent un produit qu’ils aiment et qu’ils conservent », indique Mozilla. « Et nous avons constaté que lorsque les gens choisissent Firefox via un écran de choix du DMA, ils s’y tiennent », ajoute le groupe.

N’importe qui peut télécharger Firefox sur iOS, le navigateur étant disponible gratuitement sur l’App Store.