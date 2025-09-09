iPhone 17 Pro (Max) : les coloris dévoilés à quelques minutes de la keynote d’Apple
Apple tiendra sa keynote à 19 heures pour annoncer les iPhone 17, mais une fuite de dernière minute dévoile les coloris. Cela concerne en l’occurrence les iPhone 17 Pro et Pro Max.
Le leaker Ice Universe partage sur Weibo une photo montrant la protection du bloc photo de l’iPhone 17 Pro Max. On peut voir du noir, bleu, argent, gris, orange et or. La photo vient aussi confirmer le nouveau design général du bloc photo.
La keynote pour les iPhone 17 et les autres produits pourra être suivie en direct sur iPhoneAddict depuis cette page dédiée ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad via la rubrique Keynote. Ce sera à partir de 19 heures.
Ce qu’Apple annoncera lors de sa keynote
iPhone 17
- Écran plus grand de 6,3 pouces avec ProMotion (120 Hz)
iPhone 17 Air
- Épaisseur de 5,5 mm
- Puce A19
- Un seul capteur photo
- Autonomie réduite
- Écran de 6,6 pouces avec ProMotion (120 Hz)
- eSIM remplaçant la carte SIM physique
- Modem Apple C1
- Couleur bleu ciel
iPhone 17 Pro et 17 Pro Max
- Nouveau bloc photo allongé à l’arrière
- Téléobjectif de 48 mégapixels (au lieu de 12 mégapixels sur le modèle existant)
- Nouveau système d’ouverture variable
- Capture vidéo simultanée à l’avant et à l’arrière
- Nouvelle découpe arrière aux deux tiers pour le chargement sans fil
- Puce A19 Pro
- Autonomie améliorée
- Cadre en aluminium
- Nouvelle couleur orange
Apple Watch Ultra 3 :
- Écran légèrement plus grand (identique à celui de la série 10)
- Puce S11
- Prise en charge du 5G Redcap (un service 5G de niveau inférieur destiné aux appareils connectés et aux wearables (montres, etc) qui ne nécessitent généralement pas de connexions de données rapides)
- Connectivité satellite
Apple Watch Series 11
- Nouvel écran avec une luminosité accrue
- Nouvelles couleurs et nouveaux bracelets disponibles
Apple Watch SE
- Nouvel écran
- Puce plus puissante
AirPods Pro 3 :
- Moniteur de fréquence cardiaque
- Boîtier de recharge plus petit, identique à celui des AirPods 4
- Traduction en direct