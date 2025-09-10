Apple a introduit une nouveauté discrète mais importante avec l’iPhone 17 Pro : la possibilité de désactiver le PWM (Pulse Width Modulation) via les réglages d’accessibilité d’iOS 26. Cette option, repérée dans la version candidate du système, apparaît dans la section « Affichage et taille du texte » et permet aux utilisateurs de choisir entre activer ou désactiver le PWM. En clair, elle offre une alternative pour gérer la luminosité des écrans OLED à faible intensité, évitant ainsi les effets de scintillement qui dérangent certains utilisateurs sensibles. Apple prévient cependant que la désactivation pourrait altérer les performances de l’écran à basse luminosité dans certaines conditions.

Le PWM est une technique répandue pour ajuster la luminosité des écrans LED et OLED, car elle est particulièrement économe en énergie. Mais ce procédé, qui consiste à éteindre et rallumer rapidement les pixels, entraîne chez certaines personnes des désagréments tels que la fatigue oculaire, des maux de tête voire des migraines. En proposant ce réglage, réservé pour l’instant à l’iPhone 17 Pro mais qui pourrait s’étendre à toute la gamme, Apple répond donc à une demande ancienne des utilisateurs sensibles à cette technologie.